Почти 60 населенных пунктов в четырех областях Украины обесточены из-за непогоды

КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Почти 60 населенных пунктов в Одесской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях Украины остались без электроснабжения в результате осложнения погодных условий. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остаются обесточенными 59 населенных пунктов в четырех областях, а именно: в Одесской - 25, Кировоградской - 15, Донецкой - 15, Днепропетровской - 4", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе ГСЧС, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее украинский гидрометцентр предупреждал, что 4 августа в результате перемещения активного циклона в южной и восточной части Украины, в Днепропетровской и Кировоградской областях будут сложные погодные условия - сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах 25-30 м/с, а также град.