CBS: установлена личность стрелка в Дейтоне

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Правоохранители установили личность подозреваемого в стрельбе в Дейтоне (штат Огайо). Как сообщает в воскресенье со ссылкой на источники телекомпания CBS, им оказался Коннор Беттс, 24-летний житель расположенного в этом же штате города Беллбрук.

По данным телекомпании, утром полиция провела у него дома обыск.

В результате стрельбы в Дейтоне, открытой в ночь с субботы на воскресенье, погибли девять человек, пострадали 27. Сотрудникам полиции удалось в течение минуты убить нападавшего, который был одет в бронежилет.