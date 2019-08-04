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Стрельба в Дейтоне

CBS: установлена личность стрелка в Дейтоне

По информации телеканала, им оказался 24-летний житель города Беллбрук Коннор Беттс

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Правоохранители установили личность подозреваемого в стрельбе в Дейтоне (штат Огайо). Как сообщает в воскресенье со ссылкой на источники телекомпания CBS, им оказался Коннор Беттс, 24-летний житель расположенного в этом же штате города Беллбрук.

По данным телекомпании, утром полиция провела у него дома обыск.

В результате стрельбы в Дейтоне, открытой в ночь с субботы на воскресенье, погибли девять человек, пострадали 27. Сотрудникам полиции удалось в течение минуты убить нападавшего, который был одет в бронежилет.

Теги
СШАСтрельба в Дейтоне
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