СК сообщил о задержании еще троих фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России сообщил о задержании еще троих фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве.

"В рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти следователями ГСУ СК по Москве установлены и задержаны еще трое подозреваемых - Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках)", - сообщили в СК.

"По версии следствия, обвиняемые в числе прочих ранее задержанных лиц приняли активное участие в массовых беспорядках 27 июля 2019 года в центре Москвы. От действий участников акций пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинен материальный ущерб имуществу граждан и организаций", - говорится в сообщении СК.

В настоящее время проводятся допросы и иные следственные действия. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Таким образом, в рамках расследования уголовного дела уже задержаны девять человек, подозреваемых и обвиняемых в указанных преступлениях. Следствие продолжает мероприятия по установлению и задержанию всех причастных к преступлениям лиц", - добавили в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что из девяти фигурантов дела шестеро уже арестованы. Источник в правоохранительных органах уточнил, что ходатайства об аресте еще троих будут рассматриваться в понедельник.