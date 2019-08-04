Стрелок в Техасе согласился сотрудничать со следствием

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Стрелок, открывший в субботу огонь по посетителям торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас), согласился сотрудничать со следствием. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции начальник полиции города Грег Аллен.

Ему был задан вопрос о том, начал ли подозреваемый сотрудничество со следствием. "Да, начал", - ответил начальник городской полиции.

При этом он отказался уточнить, какие именно подробности происшествия подозреваемый помог прояснить следователям.

"Необходимо уважать права, которые есть у этого человека. Несмотря на то, что он сотрудничает, мы должны сохранять детали в тайне, чтобы расследование продвигалось успешно", - отметил Аллен.

В субботу 21-летний мужчина, предположительно Патрик Крузиус, открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, 26 были ранены.

В ночь с субботы на воскресенье неизвестный открыл стрельбу в центре Дейтона (штат Огайо). По данным властей, погибли девять человек, пострадали 27. Сотрудникам полиции удалось в течение минуты ликвидировать нападавшего, на котором был бронежилет.