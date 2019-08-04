Непогода в Ростове-на-Дону повалила более 25 деревьев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 августа. /ТАСС/. Сильный ветер повалил в воскресенье в Ростове-на-Дону более 25 деревьев, сообщает городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

"Были отмечены отдельные случаи забитых ливневок, разрушения конструкции, затопления домовладений. Основной удар "приняли" на себя деревья. Поисково-спасательные группы управления по делам ГО и ЧС убирали их во всех районах города: Ворошиловский - три, Железнодорожный - семь, Кировский - одно, Ленинский - два, Октябрьский - три, Первомайский - одно, Пролетарский - семь, Советский - три", - говорится в сообщении управления.

Информации о пострадавших не поступало.

Как передает корреспондент ТАСС, в течение дня в городе несколько раз начинался сильный ливень, на дорогах скапливались потоки воды, на некоторых участках было затруднено движение.

По данным регионального главка МЧС, до конца дня, а также ночью и утром 5 августа в Таганрогском заливе ожидаются сильные дожди и грозы, град, ухудшение видимости и усиление юго-западного и западного ветра с порывами до 23-28 метров в секунду.