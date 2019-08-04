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Стрельба в Дейтоне

NBC: сестру подозреваемого в стрельбе в Огайо и ее друга обнаружили мертвыми

Полиция обнаружила их застреленными в машине

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Сестра мужчины, подозреваемого в стрельбе в центре города Дейтон (штат Огайо), и ее друг обнаружены застреленными в машине. Об этом сообщила в воскресенье со ссылкой на источники в правоохранительных органах телекомпания NBC на своей странице в Twitter.

Другие подробности пока не приводятся.

В результате стрельбы в Дейтоне, открытой в ночь с субботы на воскресенье, погибли девять человек, пострадали 27. Сотрудникам полиции удалось в течение минуты ликвидировать нападавшего, на котором был бронежилет. Как сообщила ранее телекомпания CBS, правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался Коннор Беттс, 24-летний житель расположенного в этом же штате города Беллбрук.

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СШАСтрельба в Дейтоне
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