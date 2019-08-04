Два детских лагеря на Кубани эвакуировали из-за угрозы возникновения смерчей

ТАСС, 4 августа. Детей и сотрудников лагерей "Ровесник" и "Лебяжий берег" в Краснодарском крае эвакуировали в связи с предупреждением о возникновении смерчей, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В Краснодарском крае в превентивных целях проведена эвакуация из детских оздоровительных лагерей "Ровесник" и "Лебяжий берег" в город Славянск-на-Кубани и село Ачуево соответственно. Из первого автобусами вывезены 90 детей и 25 взрослых, из второго - 160 детей и 54 взрослых", - сказал собеседник агентства.

В регионе объявлены три экстренных предупреждения о возникновении смерчей в акватории Черного моря. В готовность переведены 100 спасателей и 24 единицы техники.