Три трагедии за сутки. Жертвами стрельбы в США стали 29 человек

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Америка пережила три трагедии на протяжении суток: в Эль-Пасо (штат Техас) и в Дейтоне (штат Огайо) два человека устроили кровавую бойню в местах массового скопления людей, а в Чикаго в ночь на воскресенье неизвестные открыли огонь по группе людей в парке.

В Эль-Пасо в субботу утром выстрелы прозвучали в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista. Погибли 20 человек, более двух десятков получили ранения, стрелявший - 21-летний Патрик Крузиус - арестован. Полиция расследует это преступление как продиктованное расовой ненавистью, поскольку, как сообщил на пресс-конференции начальник полиции Эль-Пасо Грег Аллен, незадолго до трагедии задержанный разместил в соцсетях четырехстраничный манифест, проникнутый расистскими идеями и направленный против иммигрантов. Аллен назвал содержимое документа "отвратительным и невыносимым".

Рано утром в воскресенье 24-летний Коннор Беттс открыл огонь в известном своими торгово-развлекательными заведениями районе Орегон в центре Дейтона (штат Огайо), убив девять и ранив 27 человек. Как сообщила на пресс-конференции мэр города Нэн Уэйли, полиция отреагировала на сигнал тревоги менее чем за минуту. Стрелявший был ликвидирован. "

На данном этапе мы не имеем информации о мотивах стрелявшего", - сообщила мэр Дейтона.

Еще одна трагедия произошла в ночь на воскресенье в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс), где, по данным телекомпании CBS, в результате стрельбы из проезжавшей машины ранения получили семь человек. Один из раненых находится в критическом состоянии. О причинах этого инцидента пока ничего не известно.

Как отметило информационное агентство Associated Press, эти трагедии "шокировали страну, и так привычную к насилию". По данным агентства, бойни в Эль-Пасо и Дейтоне - уже 21 и 22 случай массовых расстрелов в США с начала 2019 года. Всего с начала года в результате стрельбы в США погибли 125 человек.

"Случайный" терроризм

Для описания трагедии в Эль-Пасо сразу же выковали новый термин - "стохастический (то есть случайный) терроризм". Экс-заместитель министра внутренней безопасности США Джуллиет Кайим в интервью телекомпании CNN пояснила, что этот термин может применяться в случае, когда какая-то группа населения (в случае со стрельбой в Техасе это испаноговорящие американцы и нелегальные иммигранты) подвергается постоянной демонизации и кто-то из пользователей соцсетей в результате обязательно проникается радикальными идеями. "Проблема в том, что мы не можем предсказать, кто это будет и когда это произойдет", - добавила она.

Газета The New York Times в воскресенье отметила, что одной из причин частых трагедий со стрельбой в США "является поистине астрономическое количество оружия" на руках у населения страны. Американцы составляют 4,4% от общей численности населения мира, указала газета, однако на их долю приходится 42% от общего числа оружия в мире. Согласно исследованию, проведенному в 2015 году профессором Университета Алабамы Адамам Ланкрофтом, за период с 1966 по 2012 год 31% лиц, устраивавших массовые бойни в разных странах с применением огнестрельного оружия, были американцами, отмечает издание.

Трагедии как средства сведения политических счетов

Президент США Дональд Трамп в Twitter осудил "акт ненависти" и назвал его "проявлением трусости". Со своей стороны его политические соперники-демократы поспешили воспользоваться трагедиями в Эль-Пасо и Дейтоне для резкой критики администрации США и республиканцев в целом за нежелание ужесточить проверки при продаже оружия.