В Лондоне посетитель галереи Тейт Модерн сбросил ребенка со смотровой площадки

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Полиция Лондона задержала 17-летнего подростка по подозрению в том, что он перебросил шестилетнего мальчика через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки, расположенной под крышей галереи Тейт Модерн. Как говорится в распространенном Скотленд-Ярдом сообщении, состояние пострадавшего ребенка, который был доставлен на вертолете в больницу, оценивается как критическое.

"Произведено задержание подростка после того, как ребенок был сброшен с большой высоты в [лондонском] районе Саутуарк. Полиция была вызвана около 14:40 (16:40 мск) в воскресенье, 4 августа, после поступления сообщений о том, что маленький мальчик был сброшен со смотровой платформы, расположенной на десятом этаже Тейт Модерн", - сообщили в полиции.

Подозреваемый, которому посетители галереи не давали покинуть место происшествия до прибытия сотрудников правоохранительных органов, доставлен в полицейский участок. Его подозревают в покушении на убийство. Как заявляют в Скотленд-Ярде, ничто не свидетельствует о том, что задержанный был знаком с пострадавшим мальчиком, упавшим на расположенную на уровне пятого этажа крышу основного корпуса Тейт Модерн.

В связи с происшествием посетителям и сотрудникам было временно запрещено покидать здание галереи, однако к настоящему моменту ограничения сняты. Полиция опрашивает свидетелей.

По итогам 2018 года Тейт Модерн стала самой популярной достопримечательностью Великобритании, опередив Британский музей и Национальную галерею в Лондоне. В 2018 году Тейт Модерн посетили без малого 5,9 млн человек.