В Тверской области произошел пожар в "Сапсане"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.

"В "Сапсане" произошел пожар, пассажиры были эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, происшествие произошло около 22:00 мск, после того как шедший из Санкт-Петербурга состав покинул Тверь. Возгорание было ликвидировано, после чего поезд продолжил движение.

Как полагает очевидец, пожар мог произойти из-за мужчины, который залез на крышу состава.

По данным источника правоохранительных органах, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

"В Калининском районе [Тверской области] в "Сапсане" произошло короткое замыкание, в результате чего возник пожар. Он был ликвидирован. Поезд продолжил движение в Москву", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (23:24 мск) - добавлена вероятная причина инцидента.