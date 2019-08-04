В полиции назвали причину пожара в "Сапсане"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пожар в поезде "Сапсан", следовавшем из Санкт-Петербурга в Москву, произошел из-за забравшегося на крышу состава человека. Сам он погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Об инциденте сообщил ТАСС очевидец происшествия.

"В поезде "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург - Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера. В результате происшествия он погиб", - сказал представитель управления.

По его данным, инцидент произошел в Клину, причем эвакуация пассажиров не проводилась. Сейчас транспортная полиция проводит проверку по факту произошедшего.