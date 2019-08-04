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Трамп обсудил с главами ФБР и Минюста, как предотвратить случаи массового расстрела людей

По данным агентства Associated Press, американский президент заявил, что власти США "возьмутся" за эту проблему

ТАСС, 5 августа. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что обсудил с директором ФБР и членами американского Конгресса возможные пути предотвращения случаев массового расстрела людей, подобных тем, что произошли в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо) и привели к гибели 29 человек. Как сообщило агентство Associated Press, глава государства рассказал об этом группе журналистов.

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По данным агентства, Трамп заявил, что власти США "возьмутся" за эту проблему и что он обсудил произошедшее с директором ФБР Кристофером Реем, генеральным прокурором и министром юстиции Уильямом Барром и членами Конгресса США для того, чтобы найти возможные пути для предотвращения подобных происшествий в будущем. По его словам, проблема массовых расстрелов существует в Соединенных Штатах "в течение многих лет" и ей "необходимо положить конец".

"Ненависти нет места в нашей стране", - отметил Трамп.

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СШАТрамп, Дональд
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