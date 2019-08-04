СК подключился к выяснению обстоятельств гибели мужчины на крыше "Сапсана"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Московское межрегиональное следственное управление СК начало проверку после гибели мужчины на крыше "Сапсана", ехавшего из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель ведомства Елена Марковская.

"По предварительным данным, на крыше скоростного поезда "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург - Москва обнаружено тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается. Организована доследственная проверка по данному факту", - сказала она, добавив, что на месте происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Ранее о возгорании в "Сапсане" ТАСС сообщил очевидец. По его словам, на крышу поезда залез мужчина. После того как огонь был потушен, поезд продолжил свой путь.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу в свою очередь сообщили, что причиной загорания стало короткое замыкание, вызванное зацепером. Сам мужчина погиб.