В Хабаровском крае прервано транспортное сообщение с поселком из-за повреждения 11 мостов

ХАБАРОВСК, 5 августа. /ТАСС/. Транспортное сообщение с поселком Софийск в Верхнебуреинском районе Хабаровского края прервано из-за разлива рек, повредившего 11 мостов. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в администрации района.

"Из-за разлива рек после дождей повредило 11 мостов по дороге от поселка Шахтинск до поселка Софийск, по которой осуществляется связь с районным центром - Чегдомыном. Там около 500 человек местного населения и порядка 700 вахтовиков, работающих на золотодобывающем предприятии", - сказал представитель администрации.

Предполагается, что работы по восстановлению сообщения будут вестись сутки-двое. "Обратимся к краевым властям с просьбой оказать помощь в ремонте мостов", - добавил собеседник агентства.

В поселении, как уточнили в администрации, есть запас продуктов и медикаментов. Других подтоплений в районе нет.

В большинстве районов Хабаровского края из-за паводков введен режим чрезвычайной ситуации. Подтопления отмечаются, помимо Верхнебуреинского, в Хабаровском районе и районе имени Лазо. В последнем, по данным регионального главка МЧС, остаются подтопленными 11 огородов в селах Полетное и Петровичи, а в селе Корсаково-2 Хабаровского района подтоплены 12 подворий.

В понедельник и вторник в центральных и северных районах края прогнозируется ухудшение погодных условий, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС. Ожидаются дожди, местами сильные, ветер на побережье Охотского моря усилится до 15-20 м в секунду. Из-за этого в ряде районов ухудшится паводковая обстановка.