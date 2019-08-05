СМИ: в горах Китая из-за дождей погибли девять человек

ПЕКИН, 5 августа. /ТАСС/. В центральной китайской провинции Хубэй из-за горных потоков, вызванных сильными дождями, погибли девять человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

Ранее сообщалось о семи жертвах. Кроме того, была информация о том, что более 10 человек находятся в ловушке в горном ущелье.

По состоянию на утро понедельника 61 человек был спасен.

Инцидент произошел в воскресенье около 23:00 по местному времени (18:00 мск), когда в результате сильных осадков десятки человек оказались в ловушке в горном ущелье на территории уезда Хэфэн.

На место происшествия были направлены 14 автомобилей и более 60 сотрудников аварийно-спасательных служб. Поисковые работы продолжаются.