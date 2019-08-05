Подвалы более 450 жилых домов подтопило во время паводков в Бурятии

ТАСС, 5 августа. Подвалы более 450 жилых домов в девяти населенных пунктах Бурятии, включая города Улан-Удэ и Гусиноозерск, подтопило из-за паводков, сообщили в понедельник пресс-службы регионального ГУ МЧС и республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

"В Улан-Удэ наблюдается выход грунтовых вод в подвалах 151 дома, которые расположены в низменных участках местности, а также подтопление трех жилых домов в дачном некоммерческом товариществе "Весна", находящихся в низменной части", - говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС.

По данным республиканского агентства, подвалы также подтоплены более чем в 300 жилых домах в селах Петропавловка, Енхор, Джида, Гусиное Озеро, Санага и Поселье, а также в городе Гусиноозерск и поселке Наушки. Вода также подтопила дворы и дороги. "Введено ограничение движения автотранспорта в семи населенных пунктах. [От внешнего мира] отрезаны села Тохой и Укыр-Челон", - добавили в ведомстве.

В ГУ МЧС по Бурятии отметили, что в бассейне реки Джида наблюдается снижение уровня воды. Идет на спад также интенсивность подъема воды в верховьях Селенги - крупнейшей реки, впадающей в Байкал и проходящий по территории Улан-Удэ. "В случае сохранения интенсивности поднятия уровня воды в реке Селенга <...> в Улан-Удэ при наихудшем сценарии развития обстановки в ближайшие двое суток будет наблюдаться выход воды на пойму и подтопление низменных участков местности", - пояснили в пресс-службе.

В конце июля из-за сильных дождей в Бурятии начались паводки. В Джидинском районе республики был введен режим чрезвычайной ситуации.