Безработный избил пассажира автобуса в Москве

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали молодого человека, избившего мужчину в салоне рейсового автобуса на Московской кольцевой автодороге. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.

"Накануне в полицию поступило сообщение о драке в салоне рейсового автобуса на 109-м км МКАД (внешняя сторона). На месте происшествия сотрудники МВД обнаружили безработного 1991 года рождения, который нарядом скорой помощи был затем доставлен в медучреждение с телесными повреждениями. А вскоре по подозрению в избиении пассажира по адресу ул. Сталеваров, д. 12 был задержан мужчина 1997 года рождения, также неработающий", - рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, потерпевший получил серьезные травмы. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").