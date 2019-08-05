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Лесные пожары в России

Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась до 2,4 млн га

По данным МЧС, на прошлой неделе показатель составлял более 2,8 млн га
Тушение лесных пожаров с вертолета в Богучанском районе Красноярского каря Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Тушение лесных пожаров с вертолета в Богучанском районе Красноярского каря
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров, действующих в Сибири и на Дальнем Востоке, сократилась, сейчас она составляет 2,4 млн га. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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На прошлой неделе площадь пожаров составляла более 2,8 млн га. "Площадь природных пожаров <...> сократилась до 2,4 млн га. Продолжает действовать 441 очаг пожаров, 31 из них них локализован", - сказали в МЧС.

В тушении задействована авиация МЧС, которая только за сутки сбросила около 900 тонн воды на очаги пожаров. Самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8 МЧС работают в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.

Для тушения природных пожаров и защиты населенных пунктов задействованы аэромобильные группировки МЧС общей численностью 611 человек и 32 единицы техники. В готовности находятся еще более 440 сотрудников МЧС и 13 единиц техники.

 

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииИркутская областьЯкутияКрасноярский край
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