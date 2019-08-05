На Украине из-за непогоды остаются обесточенными 83 населенных пункта

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, сильный ветер) в понедельник утром остаются обесточенными 83 населенных пункта в четырех областях Украины. Об этом сообщает Госслужба ЧС.

"Остаются обесточенными 37 населенных пунктов в Донецкой области, в Запорожской - 21, Луганской - 21 и Днепропетровской - четыре. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Лисичанске Луганской области из-за осложнения погодных условий произошло обесточивание двух насосных станций, в результате чего без водоснабжения осталось около 27 тыс. человек.