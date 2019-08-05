МЧС готовится встретить новую волну паводка на Дальнем Востоке

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. МЧС России принимает меры для минимизации последствий от новой волны паводка, которую ожидают на Дальнем Востоке. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Группировка МЧС остается в режиме готовности к новой волне паводка и проводит необходимые работы для минимизации его последствий", - сообщили в министерстве. Там отметили, что в понедельник в северных районах Хабаровского края (Охотский район) прогнозируется выпадение осадков до 80 мм за 24 часа, а в юго-западных районах Забайкальского края (Красночикойский) и северо-восточных районах Амурской области (Селемджинский) - до 30 мм.

В настоящее время из-за дождевого паводка в Бурятии, Хабаровском крае, Амурской области остаются подтопленными 45 населенных пунктов, 54 жилых дома с населением 138 человек (в том числе 38 детей), 1,1 тыс. приусадебных участков, два социально значимых объекта, 52 участка автодорог. В Амурской области отрезаны водой 17 населенных пунктов, нарушено энергоснабжение двух населенных пунктов. "За сутки освободились от воды два населенных пункта, 55 жилых домов и 58 приусадебных участков. Семь населенных пунктов, 17 жилых домов, 351 приусадебный участок, 11 участков автодорог оказались подтоплены", - сообщили в пресс-службе МЧС.

В освободившихся от воды населенных пунктах проведена откачка воды и очищено 30 подворий и четыре улицы, прорыто 7,1 км водоотводных каналов и траншей, 343 человека получили адресную помощь. Остаются эвакуированными из 23 населенных пунктов 2,3 тыс. человек.

Для ликвидации последствий паводка привлечены 868 человек, 201 единица техники, 27 плавсредств, из них от МЧС России - 283 человека, 32 единицы техники и 21 плавсредство.