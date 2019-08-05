В Люберцах полиция выявила цех с испорченным мясом для шаурмы

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Люберцах пресекли деятельность цеха, где готовилось мясо для приготовления шаурмы, которое не соответствовало санитарным нормам. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы главка подмосковной полиции Татьяна Петрова.

"Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии проверили деятельность цеха по изготовлению пищевой продукции, расположенного на территории промышленной зоны в поселке Октябрьский Люберецкого района. В цехе в антисанитарных условиях проживали и сменно работали 19 граждан одной из республик Средней Азии, 16 из которых не имели законных оснований для нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории РФ", - сказала она.

Выявлены факты хранения куриного мяса с истекшим сроком годности, а также несоблюдения ряда ветеринарно-санитарных правил. Установлено, что готовая продукция поставлялась в пункты общественного питания Москвы и Московской области для приготовления шаурмы. В отношении нелегальных мигрантов составлено 16 административных протоколов по ст. 18.8 КоАП ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в РФ") и ст. 18.10 ("Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ") РФ. Все они будут выдворены с российской территории.

"В отношении 45-летнего жителя Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - сказала Петрова.

По результатам лабораторных исследований экспертами установлено, что изъятые образцы мясной продукции не соответствуют гигиеническим требованиям безопасности пищевых продуктов. Деятельность цеха приостановлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").