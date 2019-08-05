Режим ЧС распространили на всю территорию Хабаровского края из-за паводка

ХАБАРОВСК, 5 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории региона из-за паводка, сообщил в понедельник на совещании в правительстве края глава региона Сергей Фургал.

Ранее режим ЧС был введен в большинстве районов региона из-за угрозы подтоплений в связи с паводком на Амуре и разливом малых рек.

"Комиссия по ЧС приняла решение распространить режим ЧС на всю территорию Хабаровского края", - сказал губернатор.

Он отметил, что при введении такого режима необходимо учитывать сбросы воды с гидроэлектростанций, в том числе в Китае, стоки рек Сунгари и Уссури, а также осадки.

Ранее достижение высоких отметок на Амуре у Хабаровска ожидалось к 8-10 августа, уровень воды должен был составить 580-630 см. При таком уровне подтопленными могут оказаться около 4 тыс. дач, вода может дойти до многоквартирных домов в городе.

В понедельник Дальневосточный Гидрометцентр уточнил прогноз наивысших уровней Амура, у Хабаровска 12-14 августа он может составить 550-600 см при отметке опасного явления в 600 см. В пригороде Хабаровска уже подтоплены дачи, а также городская набережная. Уровень воды в Амуре у Хабаровска в понедельник составляет 449 см, показатель растет на 10-15 см в сутки.