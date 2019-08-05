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Житель Чувашии получил девять лет колонии за убийство водителя скорой помощи

По данным следствия, мужчина застрелил водителя скорой помощи, приняв его за фельдшера, к которому испытывал неприязнь

ТАСС, 5 августа. Суд приговорил жителя поселка Первомайского в Чувашии к девяти годам колонии строгого режима за убийство водителя скорой помощи, сообщило в понедельник управление СК по республике.

"Житель поселка Первомайского Алатырского района, не имеющий постоянного места работы, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным следствия, мужчина испытывал неприязнь к фельдшеру местной подстанции скорой помощи из-за конфликта между ним и своим младшим братом.

Осужденный 4 января пришел на подстанцию и застрелил водителя из охотничьего ружья, приняв его за медика.

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