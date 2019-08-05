Таможня пресекла вывоз из Калининграда немецких наград времен Второй мировой войны

КАЛИНИНГРАД, 5 августа. /ТАСС/. Калининградская областная таможня пресекла попытку нелегального вывоза из России трех немецких наград времен Второй мировой войны, отнесенных к категории культурных ценностей. Перевозчику грозит административная ответственность, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Согласно заключению таможенного эксперта, все три предмета являются подлинными наградами Германии, созданными в период Второй мировой войны (1939-1945), они относятся к категории культурных ценностей как предметы фалеристики (наградные знаки и медали), созданные более 50 лет назад", - говорится в сообщении пресс-службы.

Награды были обнаружены в бардачке автомобиля, на котором гражданин РФ, постоянно проживающий в Германии, выезжал из области в Польшу через пункт пропуска Мамоново-Гроново. Владелец не сообщил таможенникам о том, что вывозит культурные ценности и не внес их в таможенную декларацию. Это является нарушением, поскольку вывоз подобных предметов из страны возможен только при условии их декларирования и наличия разрешительных документов, уточнили в пресс-службе.

В машине перевозчика были обнаружены медаль "За зимнюю кампанию на Востоке 1941-1942 годов", нагрудный знак "За участие в общих штурмовых атаках", знак "За штыковую атаку" общей стоимостью около 8 тыс. рублей, уточнили ТАСС в пресс-службе калининградской таможни. Владелец пояснил, что купил все три предмета на территории области. Их судьба будет решена после завершения разбирательств по делу о нарушении при попытке вывоза, добавил собеседник агентства.