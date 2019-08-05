Обвиняемый в массовых беспорядках 27 июля в Москве Барабанов не признал в суде вину

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Обвиняемый в участии в массовых беспорядках на несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве Владислав Барабанов не признал вину. Об этом он заявил в ходе заседания Пресненского районного суда, который рассматривает ходатайство СК о его аресте.

"Вину не признаю в полном объеме", - сказал он.

Из материалов дела следует, что 22-летний Барабанов является уроженцем Нижнего Новгорода, он нигде не работает. По его словам, он не ест мясо и просит в случае ареста учесть его пожелания по поводу рациона в СИЗО.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них - Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Егор Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло и Евгений Коваленко - были арестованы ранее. По версии следствия, они распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие.

4 августа Следственный комитет России сообщил о задержании еще троих фигурантов дела - Даниила Конона, Сергея Абаничева и Владислава Барабанова. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках").