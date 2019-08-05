Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули во время шторма в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Действующая чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули во время шторма на необорудованном пляже в Севастополе, сообщил в понедельник на совещании в правительстве города замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Владимир Беспалый.

"В районе бухты Омега 4 августа на территории яхт-клуба "Юг", несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки - жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна из них действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая - вице-чемпионка", - сказал он, не уточнив их фамилий.

По предварительным данным, одна из девушек прыгнула с пирса во время шторма и начала тонуть, а вторая бросилась ее спасать и тоже утонула. Пока поднять тела на поверхность не удалось из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее ГУ МЧС по Севастополю предупреждало о неблагоприятных погодных условиях 4 августа в связи с ливнями и усилением ветра до 20 м/с.