В Киргизии спасатели нашли тело погибшего альпиниста из России

БИШКЕК, 5 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС Киргизии в Ошской области республики нашли тело российского альпиниста, который перестал выходить на связь несколько дней назад. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе киргизского МЧС.

"Поисково-спасательные работы завершены, тело пропавшего альпиниста из Российской Федерации обнаружено", - сказала сотрудник пресс-службы Эльмира Шерипова. Погибшего удалось обнаружить на склоне пика Ленина, на отметке примерно 6,2 тыс. метров над уровнем моря.

"Сначала тело спустили в лагерь, который находится на высоте 4,4 тыс. метров, сегодня начался спуск в базовый лагерь альпинистов", - отметила сотрудник пресс-службы.

45-летний гражданин России, имя и фамилия которого пока не озвучиваются, прибыл в Киргизию в июле, чтобы покорить расположенный в Ошской области республики пик Ленина, высота которого составляет 7134 метра. После 27 июля он перестал выходить на связь, в связи с чем в МЧС Киргизии была создана и отправлена на поиски россиянина специальная группа спасателей. В ее состав также вошли профессиональные альпинисты одной из частных компаний. В поисках также был задействован вертолет.

В конце июля поисковой группе на высоте более 6 тыс. метров удалось найти сумку и визитку погибшего, после чего район поисков значительно сократился.