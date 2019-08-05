Суд арестовал седьмого обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Пресненский районный суд Москвы арестовал Владислава Барабанова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд счел ходатайство следствия об аресте Барабанова обоснованным и постановил избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 сентября", - огласил решение судья.

Как передает корреспондент ТАСС, во время оглашения постановления незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь удалили из зала суда за неадекватное поведение.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них - Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Егор Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло и Евгений Коваленко - были арестованы на прошлой неделе. По версии следствия, они распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие. В зависимости от роли каждого фигурантам им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках").

4 августа Следственный комитет России сообщил о задержании еще троих фигурантов дела - Даниила Конона, Сергея Абаничева и Владислава Барабанова. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках").