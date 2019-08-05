Суд арестовал восьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве

"Суд счел ходатайство следствия об аресте Конона обоснованным и постановил избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 сентября", - огласил решение судья.

Срок следствия по уголовному делу установлен до 27 сентября. Согласно материалам дела, Конон и иные неустановленные лица наносили сотрудникам Росгвардии удары по рукам и распылили перцовый газ. "Вина Конона доказана видеозаписью с незаконной акции, обысками в квартире обвиняемого, а также показаниями потерпевшего", - заявил следователь, обосновывая свое ходатайство об избрании ареста. Прокуратура поддержала просьбу СК.

Адвокаты просили отложить рассмотрение ходатайства на 72 часа для дополнительного сбора информации, положительно характеризующей их подзащитного, а также для сбора средств для залога в качестве альтернативной меры пресечения. Сам обвиняемый заявил, что официально трудоустроен сборщиком подписей в штабе Ивана Жданова. По словам адвоката Конона Григория Червонного, следствие не сформулировало, в чем конкретно он обвиняется. "В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указано, что он находился в толпе, где выкрикивали лозунги, бросали в сотрудников правоохранительных органов бутылки, взрывали петарды, распыляли газ, но там не указано, в чем конкретно выразились противоправные действия моего подзащитного", - сказал адвокат.

Дело о беспорядках

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них - Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Егор Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло и Евгений Коваленко - были арестованы на прошлой неделе. По версии следствия, они распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие. В зависимости от роли каждого фигурантам им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках").

4 августа Следственный комитет России сообщил о задержании еще троих фигурантов дела - Даниила Конона, Сергея Абаничева и Владислава Барабанова. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках"). В понедельник суд арестовал Барабанова.

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