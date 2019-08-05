В Коми девочка погибла после нападения волка

СЫКТЫВКАР, 5 августа. /ТАСС/. Тело 15-летней девочки со следами укусов волка найдено в поселке Едва Удорского района Республики Коми. Возбуждено уголовное дело о халатности, сообщило в понедельник управление Следственного комитета по региону.

"В Удорском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетней в результате нападения волка. Вечером 4 августа на улице поселка Едва обнаружено тело местной жительницы 2004 года рождения со следами укусов дикого животного. По предварительным данным, девочка стала жертвой нападения волка", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Дело возбуждено по статье о халатности (293 УК РФ). "В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления по обеспечению безопасности жителей поселка и должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, на которых возложено принятие решений о регулировании численности волков. В настоящее время в рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные необходимые следственные и процессуальные действия", - добавили в ведомстве.