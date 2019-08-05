Экс-судья из Волгоградской области получила пять лет колонии за ДТП с двумя жертвами

ВОЛГОГРАД, 5 августа. Волгоградский областной суд в понедельник приговорил экс-судью Татьяну Рыжих к пяти годам колонии за ДТП с двумя погибшими, сообщили журналистам в пресс-службе облсуда.

"Экс-судья Городищенского районного суда Волгоградской области Татьяна Рыжих признана сегодня Волгоградским областным судом виновной по ч. 5 ст. 264 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на два года. Кроме того, с Рыжих в пользу матери двух погибших братьев и жены одного из них взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей в пользу каждой", - сказала представитель облсуда.

Судом установлено, что 28 апреля 2015 года Рыжих, управляя автомобилем KIA, при обгоне грузовика выехала на сплошную линию дороги и наехала на двух молодых людей на дорожной разметке. Их отбросило на автомобиль ВАЗ, который ехал по встречной полосе, его водитель не мог предотвратить наезд на пешеходов. Потерпевшие скончались на месте происшествия.