Полицейские изъяли более 10 кг наркотиков у жителя Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали жителя города Шлиссельбурга Ленинградской области и изъяли у него более 10 кг наркотиков, возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"При личном досмотре злоумышленника у него в сумке обнаружено запрещенное вещество - гашиш массой более 5 кг, что подтверждено проведенным исследованием. В результате обыска по месту его проживания найдены еще свыше 5 кг различных наркотиков, которые хранились в холодильнике", - приводятся слова представителя МВД России в сообщении управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению") и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Задержанному грозит до 20 лет колонии.

Как отметила Волк, изъятые в доме средства были направлены на экспертизу, которая показала, что среди них обнаружено около 3,5 кг амфетамина, 1,5 кг марихуаны, более 60 грамм кокаина и порядка 100 граммов метадона.

"По предварительной информации, подозреваемый планировал незаконно сбывать их путем закладок вблизи железнодорожных станций на территории Ленинградской области", - сказала представитель МВД России.

В настоящее время подозреваемый по решению суда заключен в СИЗО. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления и только в марте этого года освободился из колонии.