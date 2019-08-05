В Москве из здания Академии ФСБ эвакуируют людей после короткого замыкания

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Короткое замыкание, по предварительной информации, произошло в здании Академии ФСБ на Мичуринском проспекте в Москве. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах в понедельник, в настоящее время проходит эвакуация людей.

"В здании академии ФСБ на Мичуринский проспекте, 70 сработала сигнализация из-за скачка напряжения. По предварительной информации, произошло короткое замыкание. В настоящее время проходит эвакуация людей из здания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, замыкание произошло на местной подстанции, которая расположена на цокольном этаже здания академии. На месте происшествия работают экстренные службы.