Межведомственный штаб предлагает изменить методику подсчета площадей лесных пожаров

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Межведомственный оперативный штаб по тушению пожаров в Сибири предлагает изменить методику подсчета площадей лесных пожаров и учитывать только площадь активного горения. Об этом сообщил главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору - замглавы МЧС Игорь Кобзев.

"Оперативным штабом принято решение об изменении подхода к определению площадей действующих пожаров, то есть заявленным 30 июня площадям природных пожаров в 3 млн га соответствует площадь активного горения в 56 тыс. га, - сказал Кобзев, выступая в Госдуме. - Такую методику подсчета площадей действующих пожаров оперативным штабом предлагается распространить на все территории".

Сейчас площадь определяется по контуру лесного пожара, где имеются признаки воздействия огня на растительность.