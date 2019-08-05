{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

Межведомственный штаб предлагает изменить методику подсчета площадей лесных пожаров

По словам замглавы МЧС Игоря Кобзева, речь идет о том, чтобы учитывать только площадь активного горения

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Межведомственный оперативный штаб по тушению пожаров в Сибири предлагает изменить методику подсчета площадей лесных пожаров и учитывать только площадь активного горения. Об этом сообщил главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору - замглавы МЧС Игорь Кобзев.

"Оперативным штабом принято решение об изменении подхода к определению площадей действующих пожаров, то есть заявленным 30 июня площадям природных пожаров в 3 млн га соответствует площадь активного горения в 56 тыс. га, - сказал Кобзев, выступая в Госдуме. - Такую методику подсчета площадей действующих пожаров оперативным штабом предлагается распространить на все территории".

Сейчас площадь определяется по контуру лесного пожара, где имеются признаки воздействия огня на растительность.

 

Теги
РоссияЛесные пожары в России
Следователи оценят действия сотрудников яхт-клуба в Севастополе, где утонули спортсменки
Территория яхт-клуба не предназначена для санкционированного купания
Читать полностью