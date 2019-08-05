По фактам лесных пожаров в России возбуждено 277 уголовных дел

"На 31 июля дознавателями государственного пожарного надзора по результатам проверок сообщений, связанных с лесными пожарами, возбуждено 277 уголовных дел по статье 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений", - сказал он.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Инспекторы государственного пожарного надзора возбудили 277 уголовных дел по фактам пожаров в лесах. Об этом в Госдуме заявил заместитель главы МЧС России, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Игорь Кобзев.

В 3326 случаях дознавателями по результатам проверок отказано в возбуждении уголовных дел, 58 материалов переданы по подследственности.

Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке значительно улучшилась после подключения к тушению очагов возгорания авиации МЧС и Минобороны, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян на селекторном совещании.

"Группировка по тушению пожаров была усилена авиацией МЧС и министерства обороны, после чего ситуация изменилась существенным образом", - сказал он.

Чуприян возглавляет межведомственный оперативный штаб по тушению пожаров в Сибири.

В свою очередь Игорь Кобзев, выступая в Госдуме, сообщил, что "ситуацию удалось переломить в корне". "Количество термических точек и аномалий снизилось с 1119 до 676 в сутки", - сказал он. По его словам, наблюдается ярко выраженная тенденция к снижению количества очагов возгорания и увеличению площадей, где пожары были потушены.