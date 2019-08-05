Девять болельщиков ЦСКА и "Рубина" задержали в Казани

КАЗАНЬ, 5 августа. /ТАСС/. Правоохранители в Казани задержали за нарушение порядка восемь болельщиков ЦСКА и одного болельщика казанского футбольного клуба "Рубин", их привлекли к административной ответственности. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

"Всего в ходе предпринятых мер по профилактике нарушений общественного порядка в отделы полиции Казани было доставлено 8 болельщиков ФК ЦСКА и 1 болельщик ФК "Рубин", - говорится в сообщении.

Болельщиков привлекли к административной ответственности: трех - по ст. 3.5 КоАП РФ ("Нарушение порядка размещения наружной информации"), четырех - по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), одного - по ст. 20.25 КоАП РФ ("Нарушение административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения"), еще одного - по ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами"). Четверых из задержанных оштрафовали на 1 тыс. рублей каждого.

К охране общественного порядка во время подготовки и проведения матча привлекли более 2 тыс. полицейских, а также сотрудников Росгвардии, частных охранных организаций и контролеров-распорядителей. В ходе матча на стадионе присутствовало более 20 тыс. зрителей, в том числе более 3 тыс. болельщиков ЦСКА.

Как сообщалось ранее, футболисты ЦСКА победили казанский "Рубин" со счетом 1:0 в гостевом матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в минувшее воскресенье на резервной арене казанского клуба - стадионе "Центральный".