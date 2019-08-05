Депутат ГД: пожары в Сибири частично провоцируют, чтобы получить контракты на вырубку леса

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Пожары в Сибири нередко устраивают специально, чтобы получить контракты на вырубку леса. Об этом заявил в понедельник председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на совещании по вопросам борьбы с пожарами, организованном фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

"Частично пожары имеют рукотворный характер, то есть спровоцированы людьми, которые либо заметают следы незаконных рубок, либо, что чаще, особенно вблизи объектов инфраструктуры, в первую очередь дорог, провоцируют низовые пожары, чтобы на следующий год получить тендеры и контракты на вырубку леса, который горел внизу, но древесина абсолютно здоровая и пригодная для спила", - сказал политик, сославшись на данные, поступившие в комитет.

По его словам, такая ситуация была зафиксирована в Иркутской области, "когда был пожар, а на следующий год все полностью было распродано под контракты на вырубку на 2 млрд рублей". "Был нанесен ущерб, это вылилось в уголовное дело, но это единственное известное нам уголовное дело", - констатировал Бурматов.

На его взгляд, "расследование корреляции мест вырубки черных лесорубов и поджогов должно стать одним из приоритетных направлений". "Нам приходят данные: несколько очагов одновременно на сравнительно небольшой площади, - сообщил парламентарий. - Это может свидетельствовать о поджоге". "Только что потушили, но возникли повторные очаги - это также может говорить о поджоге", - привел он другой пример.

"Нам присылают видео - из тех районов, где горит сейчас лес, его продолжают вывозить, прямо сейчас, причем явно кустарным образом вырубленный", - указал Бурматов и поинтересовался у присутствующих на совещании представителей правоохранительных органов, какие нужно законодательные меры, чтобы пресечь такие ситуации.

По состоянию на понедельник, площадь лесных пожаров, действующих в Сибири и на Дальнем Востоке, составляет 2,4 млн га. Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и в одном муниципальном районе Республики Бурятия. Особый противопожарный режим действует в 42 субъектах РФ.

В новость были внесены изменения (14:23 мск) - добавлены цитаты Бурматова