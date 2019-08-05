Взломавший сетевую ролевую игру хакер предстанет перед судом в Хабаровском крае

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Полицейские в Хабаровском крае завершили расследование уголовного дела о взломе сетевой ролевой игры, подозреваемый предстанет перед судом. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Следственной частью Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела по части 1 статьи 273 ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ") в отношении местного жителя. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Хабаровска для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Волк.

По ее словам, сотрудниками отдела "К" управления МВД России по Хабаровскому краю установлено, что мужчина через компьютер вошел в ролевую онлайн-игру и запустил вредоносное программное обеспечение, с помощью которого изменил исходные данные, направляемые игроками на сервер. Таким образом, у игрового персонажа, управляемого обвиняемым, повышались определенные характеристики, после чего мужчина продавал их за игровую валюту другим игрокам. Кроме того, хакер блокировал доступ на сервер других пользователей онлайн-игры.