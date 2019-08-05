Возгорание в здании Академии ФСБ в Москве ликвидировано

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Возгорание в Академии ФСБ на Мичуринском проспекте в Москве ликвидировано, его площадь составила 5 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В настоящее время возгорание ликвидировано на площади 5 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из здания Академии ФСБ была проведена эвакуация из-за короткого замыкания. Как сообщил источник агентства, замыкание произошло на подстанции, которая расположена на цокольном этаже здания. Всего было эвакуировано 15 человек, пострадавших в результате происшествия нет.