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Взрыв на территории воинской части в Красноярском крае
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На территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв

На место происшествия для проведения эвакуации направлены автобусы

ТАСС, 5 августа. Взрыв и пожар произошли на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края. На место направлены автобусы для эвакуации, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

"Эвакуация производится, у меня есть информация, что там произошел пожар и взрыв. <...> Автобусы направлены для эвакуации. Это воинская часть", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на место направлены силы пожарных по второму номеру сложности. Источник добавил, что взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе в воинской части

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РоссияКрасноярский крайВзрыв на территории воинской части в Красноярском крае
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