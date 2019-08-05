На территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв

ТАСС, 5 августа. Взрыв и пожар произошли на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края. На место направлены автобусы для эвакуации, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

"Эвакуация производится, у меня есть информация, что там произошел пожар и взрыв. <...> Автобусы направлены для эвакуации. Это воинская часть", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на место направлены силы пожарных по второму номеру сложности. Источник добавил, что взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе в воинской части