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Следователи оценят действия сотрудников яхт-клуба в Севастополе, где утонули спортсменки

Территория яхт-клуба не предназначена для санкционированного купания

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Следователи проверят действия ответственных за безопасность сотрудников яхт-клуба в Севастополе, где во время шторма утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Севастополю.

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Федерация кикбоксинга России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Элины Гисмеевой (вице-чемпионка мира по кикбоксингу) и Фатимы Жагуповой (чемпионка мира по кикбоксингу). Трагедия произошла вечером 4 августа, две спортсменки по завершению сборов (3 августа состоялась завершающая тренировка), решили провести свободное время на территории яхт-клуба перед вылетом домой. Девушки пошли купаться в штормовое море, сегодня утром их тела были найдены. Федерация кикбоксинга России выражает искренние соболезнования и оказывает помощь родным и близким погибших. #скорбим #помним

Публикация от Федерация кикбоксинга России (@russian_kickboxing_federation)

"В связи с тем, что территория яхт-клуба не предназначена для санкционированного купания, следователями в рамках проверки будет дана оценка сотрудникам яхт-клуба, ответственным за вопросы безопасности на вверенной территории ", - говорится в сообщении.

Накануне в районе бухты Омега на территории яхт-клуба "Юг" в штормовую погоду при купании в необорудованном месте утонули две девушки - жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна из них действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая - вице-чемпионка. Тела девушек были обнаружены утром в понедельник. СК проводит проверку. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Мурманской области, погибшая вице-чемпионка мира по кикбоксингу - это Элина Гисмеева, мастер спорта международного класса, член сборной команды Мурманской области и России по кикбоксингу (в разделе К-1). Имя второй погибшей пока не сообщается.

Ранее ГУ МЧС по Севастополю предупреждало о неблагоприятных погодных условиях 4 августа в связи с ливнями и усилением ветра до 20 м/с.

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