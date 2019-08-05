Убивший топором сына житель Петербурга получил 15 лет колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга, который в октябре прошлого года убил топором своего 11-летнего сына, приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Мужчина признал вину. Экспертиза показала, что он отдавал себе отчет в своих действиях в момент убийства.

Убийство произошло в октябре прошлого года в квартире жилого дома на Нарвском проспекте. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, мужчина нанес топором своему сыну 14 ударов в область головы и шеи. В момент совершения преступления осужденный был пьян.