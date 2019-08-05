Источник: жилые дома повреждены взрывами на территории воинской части под Красноярском

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Жилые дома повреждены в результате взрывов на артиллерийском складе в воинской части в селе Каменка Красноярского края, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Пострадали жилые дома. Выбиты окна взрывной волной. Территория [воинской части] оцеплена", - сказал собеседник агентства.

Взрывы и пожар произошли в понедельник на складах с артиллерийскими боеприпасами в воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями, на место ЧП направлены автобусы для эвакуации.