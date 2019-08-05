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Взрыв на территории воинской части в Красноярском крае
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Источник: жилые дома повреждены взрывами на территории воинской части под Красноярском

По информации собеседника агентства, взрывной волной выбиты окна

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Жилые дома повреждены в результате взрывов на артиллерийском складе в воинской части в селе Каменка Красноярского края, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Пострадали жилые дома. Выбиты окна взрывной волной. Территория [воинской части] оцеплена", - сказал собеседник агентства.

Взрывы и пожар произошли в понедельник на складах с артиллерийскими боеприпасами в воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями, на место ЧП направлены автобусы для эвакуации.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрыв на территории воинской части в Красноярском крае
Взрыв на территории воинской части в Красноярском крае
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Как сообщили агентству в силовых структурах, на них находятся 40 тыс. снарядов
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