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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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МЧС проводит эвакуацию из-за взрывов на военном складе в Ачинске в радиусе 20 км

Жителей эвакуируют из двух населенных пунктов - Новый Улуй и Каменка

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. МЧС России проводит эвакуацию населения в радиусе 20 км от военного склада в Ачинске Красноярского края, где произошли взрывы боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

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"В целях безопасности жителей населенных пунктов, находящихся возле военных складов в Ачинске, ГУ МЧС России по Красноярскому краю начало оповещение и экстренную эвакуацию в радиусе 20 км от военных складов", - сказал представитель МЧС.

По данным министерства, эвакуация жителей идет из двух населенных пунктов - Новый Улуй и Каменка. "МЧС разворачивает пункты временного размещения в населенных пунктах Горный и Ястребово", - добавил представитель пресс-службы.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, из-за взрывов на военных складах в Ачинске могут быть эвакуированы жители четырех населенных пунктов. 

"Сейчас проводится эвакуация из двух населенных пунктов - Нового Улуйя и Каменки. Решается вопрос об эвакуации из населенных пунктов Малый Улуй и Улуй", - сказал источник.

Взрывы на артиллерийском складе в воинской части в Ачинском районе произошли днем в понедельник. По данным медиков, пострадали четыре человека.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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