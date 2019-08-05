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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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Источник: на горящих в Ачинске площадках для утилизации находится 40 тыс. снарядов

Как сообщили агентству в силовых структурах, речь идет об артиллерийских снарядах калибра 125 и 152 мм

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Две площадки для утилизации боеприпасов горят на военном складе в Ачинске Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

"Горят две площадки, в общей сложности на них находятся около 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм", - сказал источник. По его словам, взрывы пока продолжаются.

Ранее в Центральном военном округе сообщили, что около 13:00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Личный состав склада эвакуирован.

В МЧС России сообщили, что в целях безопасности проводится эвакуация людей из населенных пунктов в радиусе 20 км. По данным врачей, пострадали четыре человека.

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РоссияВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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