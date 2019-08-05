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Восемь человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Казани

Всех пострадавших госпитализировали

КАЗАНЬ, 5 августа. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на дороге в поселке Царицыно города Казани, пострадали восемь человек. Об этом в понедельник сообщается на странице муниципальной службы полка ДПС Казани в социальной сети Instagram.

"Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Nissan и Suzuki произошло на дороге в поселке Царицыно города Казани. Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением на повороте и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Suzuki. В ДТП пострадали восемь человек, один из них был срочно госпитализирован на карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана, пострадали восемь человек, все они находятся в больнице №7 города Казани. "Двое - в отделении, двое - тяжелые, их сейчас оперируют, четыре человека обследуются", - сказала собеседница агентства.

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