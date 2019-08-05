Армия Венесуэлы сообщила об уничтожении двух самолетов с наркотиками на борту

ТАСС, 5 августа. Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, на борту которых перевозились наркотики из Колумбии. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter объединенного командования сил аэрокосмической обороны южноамериканской республики.

"Объединенное командование сил аэрокосмической обороны заметило два самолета, которые пытались вторгнуться в западную часть воздушного пространства с полученными от колумбийских наркоторговцев запрещенными веществами [на борту], и <...> в соответствии с протоколами и требованиями закона они были нейтрализованы", - отмечено в сообщении.

В воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что с начала года правоохранительные органы республики конфисковали более 22 тонн наркотиков, поступивших с территории соседней страны. Он также назвал Колумбию "недееспособным государством, в границах которого процветают контрабандисты, торговцы наркотиками и военизированные формирования".