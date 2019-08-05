Администрация Ачинска заявила, что угрозы для жителей из-за взрывов на военном складе нет

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Угрозы для жизни и здоровья жителей Ачинска в результате взрывов на территории воинской части в деревне Каменка в Ачинском районе Красноярского края нет, сообщили в понедельник в администрации города.

Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

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"До города докатывается взрывная волна, по информации МЧС, угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска нет", - говорится в сообщении. В администрации просят жителей соблюдать спокойствие.

Как сообщил ТАСС мэр Ачинска Илай Ахметов, эвакуированных из Каменки людей отправят в Ачинск и Ачинский район. "Людей из Каменки и садоводческих участков принимаем и мы, и район. Автобусы организовали", - сказал он.

В администрации города сообщили, что в настоящий момент проходит экстренное заседание штаба, где прорабатываются вопросы приема пострадавших в районе ЧП, наличия мест в больницах, мобилизации транспорта.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора края Елена Уляшева, глава региона Александр Усс вылетел на место взрывов.

Взрывы на складе

Взрывы на артиллерийском складе на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края продолжаются, сообщил ТАСС глава района Евгений Розанчугов.

"Взрывы идут, туда не пускают", - сказал он, добавив, что территория воинской части оцеплена.