Следователи выясняют обстоятельства гибели главного психиатра Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 августа. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Новгородской области выясняет обстоятельства смерти главного врача Новгородского клинического специализированного центра психиатрии. Тело мужчины обнаружили во дворе многоэтажного дома в Великом Новгороде, сообщили ТАСС в ведомстве в понедельник.

"Поступил звонок в правоохранительные органы о том, что обнаружено тело во дворе дома. Следователь выехал на место происшествия, на осмотр. Травмы характерны для падения с высоты, конфликтных ситуаций не возникало, был в семье. Есть предположение, что плохо себя почувствовал", - пояснили ТАСС в ведомстве.

По информации местных СМИ мужчина упал с балкона квартиры, где проживал. В региональном управлении СК РФ эту информацию не уточнили, пояснив, что все обстоятельства случившегося установят в ходе проверки, которая сейчас проходит.

"Пока каких-то сведений о том, что смерть носила криминальный характер или совершено преступление в отношении погибшего, не установлено", - добавили в ведомстве.

Погибший занимал пост главного врача областного психоневрологического диспансера с 1986 года, в 2015 году учреждение было реорганизовано в Новгородский клинический специализированный центр психиатрии.