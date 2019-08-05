Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

Взрывы и пожар произошли на складах с артиллерийскими боеприпасами в воинской части в Ачинском районе Красноярского края.

5 августа около 13:00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, за пожаром последовали взрывы.

По информации источника в силовых структурах, горят две площадки , в общей сложности на них находятся около 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм.

, в общей сложности на них находятся около калибра 125 и 152 мм. В результате пострадали семь человек, в их числе двое военных, они госпитализированы. Два человека были доставлены в больницу с осколочными ранениями, еще у двоих диагностировали ожоги, медицинскую помощь им оказали амбулаторно.

в их числе двое военных, они госпитализированы. Два человека были доставлены в больницу с осколочными ранениями, еще у двоих диагностировали ожоги, медицинскую помощь им оказали амбулаторно. Взрывной волной выбило окна в жилых домах. Личный состав склада эвакуирован, МЧС России проводит эвакуацию населения в радиусе 20 км от хранилища. По данным министерства, эвакуация жителей идет из двух населенных пунктов - Новый Улуй и Каменка. Источник сообщает, что решается вопрос об эвакуации из населенных пунктов Малый Улуй и Улуй.

в жилых домах. Личный состав склада эвакуирован, МЧС России проводит в радиусе 20 км от хранилища. По данным министерства, эвакуация жителей идет из двух населенных пунктов - Новый Улуй и Каменка. Источник сообщает, что решается вопрос об эвакуации из населенных пунктов Малый Улуй и Улуй. Как сообщил ТАСС мэр Ачинска Илай Ахметов, эвакуированных из Каменки отправят в Ачинск и Ачинский район.

Территория воинской части оцеплена . Штатные дежурные расчеты приняли меры, чтобы не допустить распространения огня и обеспечить безопасность на месте ЧП, сообщили в Центральном военном округе.

. Штатные дежурные расчеты приняли меры, чтобы не допустить распространения огня и обеспечить безопасность на месте ЧП, сообщили в Центральном военном округе. К тушению привлекли пожарную бронетехнику из состава пожарной команды склада. На место ЧП направили два специализированных пожарных поезда .

из состава пожарной команды склада. На место ЧП направили два специализированных . Угрозы для жизни и здоровья жителей Ачинска нет , сообщили в администрации города.

для жизни и здоровья жителей Ачинска , сообщили в администрации города. Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Ачинск , где проведет заседание оперативного штаба.

, где проведет заседание оперативного штаба. Министр обороны Сергей Шойгу направил своего заместителя генерала армии Дмитрия Булгакова для организации оперативной ликвидации возгорания склада.