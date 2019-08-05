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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

© Снимок с видео/Дмитрий Скворцов/ТАСС
В результате ЧП пострадали семь человек

Взрывы и пожар произошли на складах с артиллерийскими боеприпасами в воинской части в Ачинском районе Красноярского края.

  • 5 августа около 13:00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, за пожаром последовали взрывы
  • По информации источника в силовых структурах, горят две площадки, в общей сложности на них находятся около 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм.
  • В результате пострадали семь человек, в их числе двое военных, они госпитализированы. Два человека были доставлены в больницу с осколочными ранениями, еще у двоих диагностировали ожоги, медицинскую помощь им оказали амбулаторно.
  • Взрывной волной выбило окна в жилых домах. Личный состав склада эвакуирован, МЧС России проводит эвакуацию населения в радиусе 20 км от хранилища. По данным министерства, эвакуация жителей идет из двух населенных пунктов - Новый Улуй и Каменка. Источник сообщает, что решается вопрос об эвакуации из населенных пунктов Малый Улуй и Улуй. 
  • Как сообщил ТАСС мэр Ачинска Илай Ахметов, эвакуированных из Каменки отправят в Ачинск и Ачинский район.
  • Территория воинской части оцеплена. Штатные дежурные расчеты приняли меры, чтобы не допустить распространения огня и обеспечить безопасность на месте ЧП, сообщили в Центральном военном округе. 
  • К тушению привлекли пожарную бронетехнику из состава пожарной команды склада. На место ЧП направили два специализированных пожарных поезда.
  • Угрозы для жизни и здоровья жителей Ачинска нет, сообщили в администрации города.
  • Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Ачинск, где проведет заседание оперативного штаба.
  • Министр обороны Сергей Шойгу направил своего заместителя генерала армии Дмитрия Булгакова для организации оперативной ликвидации возгорания склада. 
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РоссияВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Источник: разлет осколков от взрывающихся снарядов в Ачинске достигает 15 км
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